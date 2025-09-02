S Miškovićem će Rijeku napustiti svi, jedan čovjek ipak ostaje nakon promjene vlasnika

Na Rujevici se događaju velike promjene...
Podsjetimo, nedavno je franšiza Black Knight Football Club (BKFC) postala većinski vlasnik HNK Rijeka.
Nakon odlaska Radomira Đalovića vidjet ćemo tko će biti njegov nasljednik, a što se tiče sportske politike HNK-a Rijeka, za sada je neslužbeno poznato da na čelu s Damirom Miškovićem iz kluba odlaze svi osim Darka Raića Sudara, donosi Sportcom.
Nije poznato zašto je baš on dobio ponudu BKFC-a, budući da se u ulozi sportskog direktora nije osobito istaknuo, osobito nakon posljednjeg prijelaznog roka.
Za vrijeme mandata Damira Miškovića, jedino se Sergej Jakirović prometnuo u boljega sportskog direktora nego trenera budući da je u samo dva prijelazna roka složio momčad za prvaka.
