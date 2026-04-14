S Messijem je pokorio Europu i SAD, a sada se odlučio za neočekivan potez

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Argentinac Javier Mascherano dao je ostavku na mjesto trenera Inter Miamija, gdje igra Lionel Messi, iz osobnih razloga, objavili su u utorak aktualni prvaci MLS lige.

Odlazak Mascherana (41), koji je bio na čelu Miamija od studenog 2024. i imao je ugovor do 2027., neočekivan je.

“Uvijek ću njegovati uspomenu na naš prvi MLS naslov i, gdje god bio, nastavit ću željeti klubu sve najbolje u budućnosti”, napisao je bivši suigrač Lionela Messija u argentinskoj reprezentaciji i u Barceloni.

“Javier će zauvijek biti dio povijesti ovog kluba i uvijek će imati posebno mjesto u obitelji Inter Miami CF”, rekao je Jorge Mas, vlasnik kluba s Floride.

Argentinac Guillermo Hoyos, bivši izbornik Bolivije, preuzet će momčad za nadolazeće utakmice, objavio je klub.

Nakon sedam kola, Inter Miami zauzima treće mjesto u Istočnoj konferenciji MLS-a.

Lionel Messi pridružio se Inter Miamiju 2023. iz Paris Saint-Germaina. Osvajač Svjetskog prvenstva 2022. i osmerostruki dobitnik Ballon d’Ora igra na Floridi uz, između ostalih, još jednog bivšeg igrača Barcelone, Urugvajca Luisa Suareza.