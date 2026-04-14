A što ako Dalić ode? Evo koga hrvatski reprezentativci žele kao njegovog nasljednika

Kako pišu 24sata, u Hrvatskom nogometnom savezu razmatraju buduće opcije, a među igračima se spominje stav da ne bi imali ništa protiv dolaska Slavena Bilića, ako Dalić odluči otići.

Posljednjih dana Bilić se povezivao i s klupom Gane, no tamošnji nogometni savez na kraju se odlučio za portugalskog stručnjaka Carlosa Queiroza kao novog izbornika.

Podsjetimo, Bilić je vodio Hrvatsku od 2006. do 2012. godine i u tom razdoblju odveo reprezentaciju na dva Europska prvenstva – 2008. u Austriji i Švicarskoj te 2012. u Poljskoj i Ukrajini. Na Euru 2008. Hrvatska je ispala u četvrtfinalu od Turske, dok je 2012. završila treća u skupini iza kasnijih finalista Španjolske i Italije te četvrtoplasirane Irske.

Tijekom njegova mandata Hrvatska nije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi.