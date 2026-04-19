Rudeš iskoristio kiks Sesveta i približio se plasmanu u SHNL

Hrvace su povele u 30. minuti golom Ivana Ikića, ali domaćin je brzo preokrenuo. Allyson je izjednačio u 39., a već dvije minute kasnije Vedran Celjak donio je vodstvo i pobjedu Rudešu.

Sesvete prosule dva dragocjena boda, Rudeš ima priliku pobjeći na +4

Sesvete, glavni konkurent Rudešu, odigrale su jučer 1:1 s Croatijom iz Zmijavaca i tako upisale drugi uzastopni kiks. Kolo ranije izgubile su od Hrvaca 4:2.

Do kraja je ostalo još šest kola, a mogući odlučujući dvoboj Rudeša i Sesveta igrat će se u posljednjem kolu, 30. svibnja.