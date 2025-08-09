Rožman: Ponosan sam, nismo dozvolili prvaku da prijeđe centar u drugom dijelu

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U drugom uzastopnom derbiju na početku SHNL-a nogometaši Osijeka osvojili su prvi bod u remiju s Rijekom, ali s obzirom na prikazano ne mogu biti zadovoljni takvim ishodom.

Kao i nakon utakmice s Dinamom, dojam Osijekove igre bolji je od rezultata. Tada su Modri osvojili Opus Arenu 2:0, a sada je Osijek uzeo bod aktualnom prvaku. Napredak je tu, ali Osijek je u subotu navečer pokazao puno više od Rijeke i objektivno je morao pobijediti.

“Čestitke igračima, hvala i navijačima. Divna atmosfera i navijači su imali što vidjeti. To je naš put i strategija, rekli smo da želimo vraćati ljude na stadion, da imaju što vidjeti”, rekao je u uvodu trener Osijeka Simon Rožman za MaxSport.

“Pripremili smo se dobro i žao mi je što nismo iskoristili sve te prilike. Ako sam dobro pohvatao, 22 udarca na gol. Zadovoljan sam time, pokazali smo kako želimo izgledati.”

Izostaje realizacija. Čeka se povratak u pogon Jakupovića, nominalno prvog napadača.

“Znamo kakav je roster. Pročitao sam da smo najmlađi u ligi. Neki model igre koji želimo prezentirati je dobar i vjerujem da će se na duže staze to vratiti. E sad, koliko su to duge staze i koliko mi treneri možemo to izdržati, drugo je pitanje, ali na terenu izgledamo dobro. Super je kad se stvaraju prilike, a bit će još bolje kad ih počnemo koristiti.”

Rožman je otkrio što je rekao igračima nakon utakmice.

“Rekao sam im da sam ponosan što smo prvaka stisnuli u drugom poluvremenu, nisu mogli prijeći centar. Naravno da su razočarani jer želimo imati taj pristup pobjednika. Put će biti težak, ali prve korake smo napravili, pozitivni su.”

Prijelazni rok traje, traži li se napadač?

“Kad se vrati Jakupović, popunit ćemo se. Radimo u skladu s klupskom strategijom, vidjet ćemo.”

U sljedećem kolu Osijek ide na prvo gostovanje u potrazi za prvim pogotkom i prvom pobjedom. Protivnik je Varaždin.

“Nama je svaka utakmica prilika da se pokažemo. Bit će zanimljivo, svi smo još vrući, ali imamo način kako igrati i toga ćemo se držati.”