OSIJEK – RIJEKA (21:00) Stigli sastavi za derbi kraj Drave, Đalović ispremiješao početnih 11

Međusobni susreti Osijeka i Rijeke prošle sezone protekli su mahom u znaku gostujućih momčadi. Na Opus Areni Rijeka je slavila oba puta po 2:0, a na Rujevici je završilo 1:1 i onda 2:0 za Osijek.

Posljednja domaća pobjeda u ovom 'match-upu' dogodila se 19. svibnja 2024. kada je Osijek doma slavio 2:0.