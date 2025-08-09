OSIJEK – RIJEKA (21:00) Stigli sastavi za derbi kraj Drave, Đalović ispremiješao početnih 11

Treća utakmica ovog vikenda 2. kola SHNL-a ujedno je i derbi između Osijeka i Rijeke. Aktualni prvak Hrvatske mora se iskupiti za šokantan poraz od Shelbournea sredinom tjedna, a Osijek se nada boljem ishodu nakon početnog poraza od Dinama na domaćem travnjaku. Početak je u 21 sat na Opus Areni, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Nastavlja se dominacija gostiju?
Međusobni susreti Osijeka i Rijeke prošle sezone protekli su mahom u znaku gostujućih momčadi. Na Opus Areni Rijeka je slavila oba puta po 2:0, a na Rujevici je završilo 1:1 i onda 2:0 za Osijek.
Posljednja domaća pobjeda u ovom 'match-upu' dogodila se 19. svibnja 2024. kada je Osijek doma slavio 2:0.
Remi u Puli
Na šokantan način završila je prva današnja utakmica u Puli između Istrew 1961 i Lokomotive. U posljednjoj minuti sudačke nadoknade, u doslovno posljednjem udarcu utakmice, Mirko Sušak glavom je donio bod Zagrepčanima za 2:2.
Prethodno su Lokosi imali vodstvo na odmoru golom Vukovića iz osme minute, no Istra je puno boljom igrom u nastavku preokrenula rezultat pogocima Lawala (47.) i Bangure (77.). U 90. minuti Lokomotiva je ostala s desetoricom nakon isključenja Kolingera, ali je usprkos tome izvukla vrijedan bod i sada ih ima četiri nakon prva dva kola. Istri je to prvi bod u sezoni.
Đalović ispremiješao sastav
Sastav Osijeka je očekivan. Simon Rožman izvodi istih 11 igrača kao protiv Dinama. Kod Rijeke je pak bilo dosta promjena. Dobre su vijesti za Radomira Đalovića što se vratio Toni Fruk koji je bio suspendiran protiv Shelbournea, a od prve minute kreću povratnik iz ozljede Dejan Petrovič i Niko Janković koji je bio dvojben. U odnosu na Shelbourne, iz prvih 11 ispali su Dantas, Gojak, Butić, Ndockyt, Jurić i ozlijeđeni Majstorović. Umjesto njih kreću Petrovič, Ilinković, Menalo, Fruk, Čop i Husić.
Sastavi
OSIJEK: Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtčjan, Bukvić - Babec, Vrbančić - Živković, Šopov, Omerović - Toure
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Radeljić, Husić, Devetak - Petrovič, Ilinković - Menalo, Fruk, Janković - Čop
Iako je u prvom kolu Osijek poražen, a Rijeka je kasnim golovima pobijedila Slaven Belupo, Osječani su ti koji u nešto boljem raspoloženju dočekuju ovaj derbi. Prvenstveno zato što su usprkos porazu od Dinama odigrali dobro, a dobrim dijelom i zato što je Rijeku ozbiljno poljuljao poraz od Shelbournea.
Derbi kola na Opus Areni
U prva dva kola nove SHNL sezone derbiji su rezervirani za Opus Arenu. Prošlog tjedna Dinamo je s 2:0 uzeo sve bodove u Slavoniji, a sada će isto pokušati napraviti aktualni prvak Rijeka s početkom u 21 sat. Iako je tek drugo kolo, bitna je ovo utakmica jednima i drugima. Osijeku jer, koliko god je ostavio dobar dojam u porazu od Dinama, ne bi bilo ugodno krenuti u sezonu s dva domaća poraza, a Rijeci da se iskupi za poraz od Shelbournea i pokaže kako je to bio samo loš dan, a ne početak ozbiljne krize.
