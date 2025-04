Rožman: Imaju Livaju i Rakitića, a mi smo bili u psihozi. Ipak im se nećemo prilagođavati

Podijeli :

NK Osijek

Osijek je nakon velike pobjede protiv Rijeke sada u potrazi za još jednim skalpom – Hajdukom. Trener Simon Rožman mogao je barem malo odahnuti nakon što su njegovi igrači, pod velikim pritiskom, slavili u Rijeci. Pobjeda protiv momčadi koja je bila prva na ljestvici i koja je osigurala finale Kupa bila je vrlo važna, jer je donijela potrebnu dozu samopouzdanja za nastavak borbe za bolje pozicije.

Osijek je u toj utakmici djelovao kao čvrst kolektiv, sa solidnom organizacijom igre, borbenošću i jasno definiranim strategijama. Momčad je bila ubojita u tranziciji, iskorištavajući prostor koji im je Rijeka ostavljala, i zasluženo je slavio s 2:0.

Sada se Osijek okreće novom izazovu – Hajduku. Momčad iz Splita sigurno neće biti lak zalogaj, ali nakon pobjede protiv Rijeke, Osijek ima dovoljno samopouzdanja da se bori i protiv ovog jakog protivnika, s ciljem da dodatno zakomplicira utrku za naslov. Pobjeda protiv Hajduka donijela bi im još veće samopouzdanje i pomak na ljestvici, ali Hajduk, kao ozbiljan kandidat za naslov, sigurno neće dopustiti da im Osijek uzme tri boda bez borbe. Prije utakmice govorio je trener Osijeka, Simon Rožman.

”Prvo bih čestitao igračima. Njima je bilo najteže u ovoj situaciji, u cijeloj toj psihozi koja nas je snašla. No, radili smo dobro i koncentrirano, bez obzira na sve. Šutimo i nastojimo biti bolji, a onda te negdje takav pristup i nagradi. Mislim da smo i na Maksimiru i protiv Gorice i danas odigrali na dobroj razini, normalno je da te i sreća pritom mora malo popratiti, kao nas ovaj puta na početku susreta. Mislim da smo bili zreli i jako dobro organizirani i napravili ono što je najbitnije, a to je odličan rezultat. Sada se treba dobro odmoriti, već za tri dana je nova utakmica, ima još dosta toga za odigrati i nadam se da ćemo nastaviti ovako”, riječi su osječkog trenera.

Zaista je to bila zrela prezentacija osječke momčadi koja im je posljedično donijela i veliko zadovoljstvo.

”Sve su dečki odradili kako treba nakon svih ovih pražnjenja jer nam ne ide i zato sam posebno sretan zbog njih. Nisu potonuli, nego žele pokazati da vrijedimo više od ovoga što se vidi na ljestvici. Sve ono što smo se dogovorili smo i odradili na Rujevici, tranzicija je bila odlična, stvarali smo prilike, igrači prema naprijed su bili odlučni i hrabri te napravili ono što se od njih očekuje. Moramo biti sretni nakon ovoga, već smo zaboravili kakav je to osjećaj kada se pobjeđuje”.

Osijek je posljednje vrijeme opasno plesao po rubu, ali pobjedom je, barem nakratko, kupio mir.

”Htio bih da nam igrači i dalje imaju maksimalan fokus na nama samima. Imamo jako bitnih pet utakmica, želimo se pokazati u dobrom svjetlu. Sjajno je da smo ovo dobili, ali treba nastaviti dalje. Vidjeli su sami da kada je pravo zajedništvo, kada se bacamo na glavu, onda je i sreća puno veća. U novoj utakmici opet moramo biti na maksimalnoj razini, ako želimo ovo ponoviti i s Hajdukom. Moramo gledati sebe, dosta toga još ispravljati u igri kroz treninge i vjerujem da će sve biti dobro do kraja prvenstva. Cijela je godina ovakva što se tiče HNL, sve je u nekih pet dekagrama u odnosu snaga, što se učestalo vidi po rezultatima. Zato kažem, još nas puno dokazivanja očekuje, sada se posvećujemo novoj utakmici.”

U nedjelju je Osijek domaćin još jednom kandidatu za naslov prvaka Hrvatske. Na Opus Arenu stiže Hajduk koji je u prošlom kolu poražen od Istre na Poljudu.

”Želio bih, unatoč tomu što znam da su svi razočarani, da naši navijači pomognu ovim dečkima koji su na terenu, u ovakvoj situaciji u kojoj smo se našli. To je moja zamolba prema svima koji vole Osijek. A ja ću obećati da ćemo biti na maksimumu, što u datom trenutku možemo napraviti. Nadam se da će to ljudi prepoznati jer ih trebamo na tribini do kraja ove sezone.”