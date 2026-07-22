Rožman debitira na klupi Zrinjskog: ‘Islanđani nisu u nekoj formi, ali…’

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Cesare Purini / Insidefoto via Guliver

Nogometaši mostarskog Zrinjskog, kojega je od Igora Štimca preuzeo slovenski stručnjak Simon Rožman, s optimizmom su u srijedu otputovali na Island, gdje će protiv Valura pokušati izboriti rezultat koji bi im omogućio mirniji uzvrat 2. pretkola Konferencijske lige sljedećeg tjedna u Mostaru.

Susret protiv Valura bit će prva službena utakmica Zrinjskog u novoj sezoni. Rožman, kojemu je ovo službeni trenerski prvijenac na klupi Mostaraca, istaknuo je kako u europskim utakmicama trenutačna forma momčadi ne mora biti presudna.

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“Oni nisu u nekoj formi, ali to ne mora ništa značiti. Cilj nam je izvući pozitivan rezultat”, rekao je slovenski stručnjak koji je ranije vodio momčadi Rijeke i Osijeka.

Dodao je kako se njegova momčad pripremila za što bolje izdanje.

Optimizam uoči europskog ispita dijeli i jedan od najiskusnijih igrača Zrinjskog Hrvoje Barišić.

“Idemo jednim čvrstim gardom, znamo što želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice”, rekao je Barišić.

Prođe li islandski Valur, Zrinjski će u 3. pretkolu Konferencijske lige igrati protiv boljeg iz susreta švedskog GAIS-a i danskog Nordsjaellanda. Dvomeč se igra 6. odnosno 13. kolovoza.