Ronaldo sjajno odgovorio na kritike: Petarda Portugalaca u Houstonu, pogledajte golove

Podijeli :

AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu svladavši u Houstonu u susretu 2. kola skupine K Uzbekistan sa 5-0 (3-0).

Dvostruki strijelac za Portugal bio je Cristiano Ronaldo (6, 39), a jedan gol je dodao Nuno Mendes (17). Četvrti pogodak upisan je kao autogol uzbečkog vratara Abduvohida Nematova (60-ag), dok je za 5-0 zabio Rafael Leao (87).

Portugalski kapetan, 41-godišnji Ronaldo postao je prvi igrač koji je postigao pogodak na šest različitih svjetskih prvenstava nakon što je zabio za 1-0 prednost Portugala protiv Uzbekistana. Ronaldo je s pet metara u mrežu proslijedio prizemni ubačaj Cancela s desnog krila. Prvi gol na SP-ima Ronaldo je zabio još 17. lipnja 2006. protiv Irana, 2010. je u JAR-u zabio jedan gol, jednom je bio i strijelac 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji je zabio tri puta, a 2022. u Katru jednom.

Na 2-0 povisio je Nuno Mendes iz slobodnog udarca sa 17 metara kada je poslao loptu pored živog zida u donji desni kut slabo postavljenog Nematova, dok je Ronaldo svoj drugi gol zabio u 39. minuti kada je prizemnim udarcem s desne strane pogodio suprotni donji kut.

Do četvrtog gola Portugal je stigao iz gužve nakon kornera i niza nespretnih reakcija uzbečke obrane, a peti put je mrežu azijskog sastava zatresao Rafael Leao snažnim udarcem u sam gornji desni kut nakon prodora Semeda po desnom krilu.

Golove iz Houstona pogledajte OVDJE.

Portugal je ovom pobjedom izbio na vrh ljestvice s četiri boda, jedan manje uz utakmicu manje ima druga Kolumbija koja od 4 sata igra svoj susret 2. kola protiv DR Konga, koji je treći s jednim bodom. Uzbekistan je na dnu bez bodova.