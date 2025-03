Ronaldo poludio na novinare: ‘Gledajte me u oči dok pričam, ne u laptope’

Podijeli :

xFSx via Guliver

Portugal dočekuje Dansku u Lisabonu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige nacija nakon što je u prvoj utakmici u Copenhagenu domaćin slavio 1:0.

Utakmicu na domaćem terenu je najavila i najveća zvijezda Portugala Cristiano Ronaldo kojeg su na press konferenciji razljutili novinari.

“Nije najbitnije hoću li dati gol ili ne. Najbitnije je da Portugal pobijedi. Ako ćemo pobijediti tako da ja ne igram, onda odmah to potpisujem. Fokusiran sam samo na to da što bolje branim grb svoje zemlje sve dok ne umrem. Tako je uvijek bilo i bit će. Bio bih jednako sretan da sutra pobijedimo, a da gol umjesto mene postigne netko od suigrača”, odgovorio je na pitanje hoće li postići gol za pobjedu i prolaz na Final Four te nastavio objašnjavati što zamjera novinarima.

Naime, Ronaldo smatra da novinari oko reprezentacije stvaraju lošu atmosferu, a navodi da se to vidi i po njihovom ponašanju na pressici:

“Dosta je negativnosti oko nacionalne momčadi. Neka pitanja koja dobivam su bez ikakvog poštovanja. Gledajte me u oči kad vam odgovaram na pitanja, a ne u laptope. Valjda imate vremena za to. Možete kasnije zapisati, a ako je potrebno, ponovit ću deset puta ono što sam rekao.”

Susret Portugala i Danske možete pratiti od 20:45 na SK9.