Ronaldinho uputio velike riječi: ‘Modrić je jedan od najvećih’

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REUTERS/Jakub Porzycki via Guliver

Legendarni brazilski nogometaš i osvajač Zlatne lopte iz 2005. godine, 46-godišnji Ronaldinho, stigao je u Ravennu.

Talijanski trećeligaš, kojeg vodi predsjednik Ignazio Cipriani uz investicijski fond Black Duck, ima ambiciozne planove ulaska u Serie A i izgradnje novog stadiona, a dolazak slavnog Brazilca išao je daleko iznad same promocije. Cipriani je potvrdio da Ronaldinho u klub ulazi kao punopravni partner i suvlasnik, a ne tek kao ambasador projekta.

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Bivši igrač Milana i Barcelone potvrdio je zadovoljstvo po dolasku.

“Sretan sam što sam ovdje s prijateljima. Imamo momčad koja može ostvariti dobar rezultat”, rekao je Ronaldinho.

Na pitanje hoće li igrati, odgovorio je kroz smijeh.

“Ne znam, to zna trener.”

“Moja najveća želja? Tu sam da pomognem suigračima i, ako je moguće, da pobjeđujemo.”

Osvrnuo se i na potencijalno postizanje 300. gola u karijeri:

“Ako se to dogodi, bit će još ljepše.”

Otkrio je i emocije prema talijanskom nogometu.

“Iz Italije nosim predivne uspomene, a najdraži trenutak mi je gol u derbiju. Uvijek pratim Milan, to je klub koji jako volim”, rekao je legendarni Brazilac.

Spomenuo je i Luku Modrića, s kojim se susreo večer prije, i nazvao ga “jednim od najvećih u nogometu”.

“Volio bih da organiziramo prijateljsku utakmicu između Ravenne i Milana.”

Momčad koju vodi trener Andrea Mandorlini novu sezonu otvara susretom protiv Reggiane, a Brazilac je na upit o svojoj spremnosti u svom prepoznatljivom stilu dodao:

“Vidite i sami, u formi sam. Dobro se osjećam.”