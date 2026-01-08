Romano otkrio u kakvoj su fazi pregovori oko dolaska Mlačića u Inter

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Pregovori Hajduka i Intera ušli su čini se u konkretnu fazu.

Jedno od imena koje se sve češće spominje u Milanu je talentirani branič Hajduka Branimir Mlačić.

Kako pišu Talijani, razgovori između Intera i Hajduka ne stvaraju problem. Financijski okvir posla smatra se prihvatljivim, a splitski klub spreman je dati zeleno svjetlo za realizaciju transfera.

POVEZANO Insajder: Inter je poslao novu ponudu Hajduku za Mlačića

Postoji i interes drugih klubova, zbog čega Inter vodi pregovore bez forsiranja, ali uz jasnu namjeru da posao dovede u završnu fazu.

Prema informacijama Fabrizija Romana, transfer je ušao u operativnu fazu. Nema formalne žurbe, ali u Milanu ne skrivaju da Mlačića vide kao ulaganje za budućnost i projekt koji se uklapa u dugoročnu strategiju kluba.

“Kod Mlačića nema prepreka između Intera i Hajduka, oko cifre dogovor je blizu”, poručuje Romano.