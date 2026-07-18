Romano: Alen Halilović je blizu novog angažmana!

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Alen Halilović blizu je novog kluba.

Prema informacijama koje je objavio Fabrizio Romano, 29-godišnji hrvatski veznjak vodi završne pregovore s iranskim Persepolisom, a dvije su strane blizu postizanja konačnog dogovora.

Halilović je trenutačno slobodan igrač nakon što je ovog ljeta napustio nizozemsku Fortunu Sittard, za koju je igrao protekle dvije sezone.

Ukoliko potpiše za Irance, to će mu biti 12. klub u karijeri, a prema informacijama najpoznatijeg insajder za transfere pregovori napreduju u dobrom smjeru, te se potpis ugovor uskoro očekuje.