Bebek o dodiru kose Matanovića i poništenom golu: ‘Očekivana odluka’

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Ivan Bebek bio je prvi aktivni hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu nakon 44 godine, a u VAR sobi odradio je više od deset utakmica.

Bebek je izrazio veliko zadovoljstvo svojim sudjelovanjem na turniru.

“Presretan sam samom činjenicom da sam bio aktivni sudionik Svjetskog prvenstva, to je svakom sucu san. Nisam imao sreću biti sudac na terenu tijekom svoje karijere, ali otkad je uveden VAR, dobio sam priliku i mislim da sam je iskoristio na najbolji mogući način”, rekao je za Novu TV.

Naravno, bilo je riječi i o onom nesretnom dodiru kose Igora Matanovića u utakmici Hrvatske i Portugala gdje je Vatrenima poništen gol koji bi ih odveo u produžetke.

“Ne mogu komentirati ni svoje odluke ni odluke kolega jer mi kodeks to brani, ali moram reći da postoje protokoli koje kao VAR suci moramo slijediti”, objasnio je.

Zatim je pojasnio tehničku stranu odluke: “S obzirom na to da smo uveli tehnologiju čipa u lopti za detekciju postoji li dodir ili ne, to je protokol koji svi VAR suci moraju slijediti. U principu, to je očekivana odluka.”