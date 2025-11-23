Rijeka slavi pobjedu nad Hajdukom: ‘Jutro poslije osjećaj je jednako dobar’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Bio je ovo odličan vikend za aktualne prvake Hrvatske.

U Jadranskom derbiju u susretu 14. kola HNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili 5:0.

POVEZANO Kovačević za SK: U Hajduku sam ‘poletio’ pa me zakucalo dolje! Hrvatska? Ma ako treba bit ću i golman Šarlija: ‘Moja greška je prelomila utakmicu, a Fruk je prerastao HNL’

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi. Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

Hajduk je ostao prvi na ljestvici, ali sada ima samo bod više od Dinama koji je ranije svladao Varaždin na domaćem terenu 3:1. Rijeka je upisala tek četvrtu ligašku pobjedu ove sezone koja ju je dovela na šesto mjesto ljestvice.

Bio je ovo najveći poraz u Jadranskom derbiju. Da se ne zaboravi ovaj debakl Hajduka i velika pobjede Rijeke, pobrinuli su se iz kluba aktualnog prvaka objavama na društvenim mrežama.

“Za laku noć daj pet”, opis je uz video petog gola Rijeke objavljenog oko ponoći.

“Jutro poslije osjećaj je jednako dobar”, stoji na Instagramu Rijeke u nedjelju ujutro.