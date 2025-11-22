Šarlija: ‘Moja greška je prelomila utakmicu, a Fruk je prerastao HNL’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je u 14. kolu doživio težak poraz na Rujevici. Aktualni prvak Rijeka slavio je s visokih 5:0 te je nanio najvećim poraz Hajduku u Jadranskom derbiju. Splićani su i dalje prvi na tablici s jednim bodom više od Dinama, a nakon ovog teškog poraza izjavu je dao Zvonimir Šarlija.

“Ništa, dogodilo se da je po zlu pošlo sve što može poći po zlu. Mislim da smo dobro igrali do moje greške za 2:0, koja je prelomila utakmicu. Nismo se prilagodili vremenu, čestitam im na tome, odigrali su odličnu utakmicu. Čestitam Fruku također, pokazao je da je prerastao ovu ligu.

Nitko nije očekivao da ćemo u ovom trenutku ovako dobro stajati na tablici, nema mjesta panici, nema mjesta negativi. Mi stariji moramo dići mlade, ja prvi.”