Rijeka pred derbi s Dinamom prodala Jankovića?!

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Čini se da Rijeka ostaje bez svog veznjaka.

Jedan od ponajboljih igrača Rijeke, Niko Janković, odlazi s Rujevice. Kako doznaje Germanijak Janković se već nalazi u Bratislavi, gdje odrađuje liječničke preglede i bude li sve u redu, a nema razloga da ne bude, već tijekom srijede trebao bi postati novi igrač Slovana iz Bratislave.

Najkonkretniji je za Jankovića ove zime navodno bio Rubin iz Kazanja, koji je nudio bogati ugovor, ali Janković je odbio odlazak u Rusiju. Spominjao se turski Kayserispor na čijoj je klupi Radomir Đalović, bilo je upita iz Njemačke, Italije, ali Slovan je, očito, ispao najbolja opcija.

U nedjelju na Rujevici Rijeka će tako i formalno igrati u derbiju s Dinamom bez Nike Jankovića.