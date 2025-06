Rijeka je lani naljutila navijače cijenom ulaznica, evo kako stvari stoje ove godine

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Rijeka je prošle sezone razbijesnila navijače ogromnim porastom u cijeni sezonskih ulaznica, a sada su objavili cijene za nadolazeću sezonu.

Godišnju pretplatu mogu kupiti isključivo članovi HNK Rijeka i KN Armada (sjeverna tribina). Članarina u HNK Rijeka za sezonu 2025./2026. je 30 eura.

Od 23.do 29. lipnja (23:59 sati) traje zaštićeni period za vlasnike godišnjeg kompleta ulaznica iz sezone 2024./2025. Mjesta se u tom razdoblju čuvaju samo za godišnje pretplatnike iz sezone 2024./2025. (paketi od 6 utakmica i polugodišnje ulaznice ne ulaze u ovu kategoriju).

Navijače je prošle sezone naljutilo dvostruko povećanje cijene u odnosu na sezonu ranije. Prosječni rast cijena za sve tribine iznosio je tada čak 102.35%. Na društvenim mrežama je bilo puno nezadovoljstva, a neki od komentara su bili: “To su cijene u kunama?”, Sorry, Real Madrid, nismo vas prepoznali”, “Lijepa nagrada za odanost klubu. Hvala Vam najljepša!”, “Bože me sačuvaj!”, “Svaka čast veleumu i strategu koji je osmislio ove cijene… uspio je ono što moja mati pokušava preko 40 let, a žena preko 20, da voljeni klub više ne pratim s tribine… živjeli”, “Bravo Miško. Ovo nam je hvala za gostovanja i bodrenje momčadi prošlu sezonu…”