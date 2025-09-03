Rijeka ima velike šanse za proljeće u Europi, evo što su izračunali statističari

Podijeli :

RyanxByrnex via Guliver

Rijeka će ove sezone igrati Konferencijsku ligu.

Rijeka se nije uspjela izboriti za grupnu fazu Europske lige nakon poraza 5:0 u Solunu protiv grčkog PAOK-a te europsku sezonu nastavlja u Konferencijskoj ligi. U ligaškoj fazi tu će joj protivnici biti ukrajinski Šahtar (u gostima) iz Donjecka, Sparta Prag (doma), Celje (doma), Lincoln (u gostima), AEK iz Larnace (doma) i armenski Noah (u gostima).

Football Meets Data objavila je izračun kakve šanse imaju klubovi iz Konferencijske lige da ove sezone izbore plasman u Top 8, odnosno u Top 24, što bi im osiguralo proljeće u Europi.

Prema njihovom izračunu, Rijeka, ima 15 posto šanse da završi među osam najboljih momčadi, ali zato čak 75 posto da budu među 24 momčadi. Rijeka se od 36 momčadi u natjecanju smjestila na 16. mjesto.

Od klubova s kojima igra u ligaškoj fazi, Šahtar (5. mjesto), AEK Larnaca (9. mjesto) te NK Celje (14. mjesto ) nalaze se ispred nje, dok su iza Noah (29. mjesto) te Lincoln Red Imps koji je posljednji. Momčad iz Gibraltara ima 0,01 posto za plasman među osam najboljih i 7 posto šanse da budu među najbolje 24 momčadi u natjecanju.

Zanimljivo je spomenuti kako Crystal Palace ima 89 posto da se plasira u Top 8 te čak 99,9 posto šanse da budu među 24 najbolje momčadi u natjecanju.