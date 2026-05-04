Gledajte na SK: Ima li Embiid snage šokirati Knickse u polufinalu Istoka

AP Photo/Matt Slocum by Guliver Image

Philadelphia 76ersi su u prvoj rundi doigravanja Istočne konferencije s 4-3 u pobjedama bili bolji od Boston Celticsa. Gubili su 76ersi s 3-1 te su preokretom postali tek 13. momčad u povijesti koja je preokrenula takav zaostatak, a samo dan kasnije Detroit Pistonsi postali su 14. franšiza s tim uspjehom.

Veliku pomoć 76ersi imali su u svom najboljem igraču Joelu Embiidu koji se vratio brže od očekivanog nakon operacije slijepog crijeva te je bio nezaustavljiv. U prvoj utakmici zabio je 26, u drugoj 33, u trećoj 19, a u svojoj četvrtoj te odlučujućoj sedmoj 34 poena.

Philadelphia je imala tek dva dana odmora od svoje posljednje utakmice dok su New York Knicksi porazili Atlanta Hawkse s 4-2, a u posljednjoj utakmici već su mogli odmoriti ekipu nakon prvog poluvremena jer su vodili s 83:36.

