Sjajne vijesti za Minnesotu: Vraća se Anthony Edwards

(AP Photo/Abbie Parr) via Guliver Image

Minneosota Timberwolvesi su u prvoj rundi NBA doigravanja u Zapadnoj konferenciji s 4-3 bili bolji od Denver Nuggetsa Nikole Jokića. Do ključnog slavlja u sedmoj utakmici došli su bez zvijezde Anthonyja Edwardsa i stožernog igrača Dontea DiVicenza.

Dok je DiVincenzo sigurno otpao za doigravanje zbog teške ozljede, Edwards je imao priliku vratiti se u drugoj rundi.

Imao je Ant utrku s vremenom koju je na kraju i dobio te će igrati u prvoj utakmici sa San Antonio Spursima. Edwards je u četvrtoj utakmici protiv Denvera napravio hipekstenziju koljena te je bio izvan pogona do kraja prve serije.

U posljednjih nekoliko dana ubrzao je proces oporavka te će, prema The Athleticu, biti spreman za prvu utakmicu. Bio je prisutan na zagrijavanju pred utakmicu kako bi svoje koljeno testirao posljednji put pred susret.

Prva utakmica na rasporedu je noćas od tri sata i 30 minuta poslije ponoći po hrvatskom vremenu.

