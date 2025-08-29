Rijeka i neimenovani hrvatski klub zainteresirani za bivšeg igrača Cityja

Podijeli :

Belgijski nogometni insajder Sacha Tavolieri objavio je da je Rijeka krenula u potragu za Adedireom Mebudeom, 21-godišnjim škotskim krilnim napadačem koji je pod ugovorom s belgijskim Westerloom. Tavolieri navodi kako Mebude želi napustiti klub prije kraja ljetnog prijelaznog roka.

Rijeka je već poslala službenu ponudu, no Westerlo ju je odbio. Unatoč tome, hrvatski prvak ne odustaje i želi dovesti igrača što prije. Tavolieri dodaje da u utrci, uz Rijeku, sudjeluju još jedan hrvatski klub te danski Midtjylland, premda ime drugog hrvatskog kluba nije otkrio.

Mebude je prošao omladinske škole Rangersa i Manchester Cityja, poznat je po brzini i najčešće igra na desnom krilu. U prvom dijelu prošle sezone nastupao je za Westerlo, gdje je u 17 utakmica upisao dva gola i asistenciju, iako je samo sedam puta bio starter. Zimu je proveo na posudbi u HSV-u u drugoj njemačkoj ligi, ali u četiri nastupa nije imao učinka u napadu. Prije toga nosio je i dres Bristol Cityja.

U Manchester Cityju ostavio je zapažen trag u mlađim kategorijama. U U-18 momčadi zabio je 15 golova i dodao 19 asistencija u 30 nastupa, dok je u U-19 kategoriji skupio 12 golova i 14 asistencija u 34 utakmice. U UEFA Ligi prvaka mladih postigao je tri gola u osam nastupa, a odigrao je i svih 90 minuta u porazu od Hajduka na Poljudu.

Za Škotsku je nastupao u selekcijama U-16, U-19 i U-21, pritom zabivši četiri gola u 24 utakmice. Njegova trenutna tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, iznosi milijun eura.

Trener Rijeke Radomir Đalović nakon jučerašnjeg poraza naglasio je da momčadi još uvijek nedostaje defenzivni veznjak i dva prava krila. Podsjetio je da Ndockyt i Lasickas, koji trenutačno igraju na tim pozicijama, nisu tipični krilni igrači.

“Na početku sezone dogovor je bio da dovedemo četiri prava pojačanja. Za sada je stigao samo Dantas. Još čekamo šesticu i dva krila. Krilo zasad nemamo. Možda to bude Pjaca, nadam se. Nije jednostavno kada se stalno priča o prodaji kluba. Čekamo i odgađamo s igračima”, poručio je Đalović.