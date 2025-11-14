Reprezentativac Farskih otoka unajmio auto i sam stigao u Rijeku

Podijeli :

Dok je ostatak reprezentacije putovao preko Kopenhagena i Zagreba pa autobusom do Kvarnera, on je u dogovoru s izbornikom odlučio doputovati sam.

Budući da Hanus Sørensen (24) igra za slovenski Triglav iz Kranja, unajmio je automobil te, umjesto ponuđenih luksuznih vozila, izabrao skromnu Toyotu Yaris za vožnju dugačku oko 140 kilometara do Rijeke.

U utorak po dolasku u Rijeku nije trenirao zbog nedavne ozljede bedra koju je zadobio nastupajući za Triglav, navode farski mediji.

Dan poslije pridružio se suigračima, iako mu je ozlijeđeno bedro dodatno nateklo. Liječnici farske reprezentacije odlučili su ga polako vraćati u ritam, no Sørensen ističe da želi biti potpuno spreman za okršaj s Hrvatskom u petak (20.45 sati) na Rujevici.

Farani se nadaju da bi iznenađenjem mogli ostati u igri za dodatne kvalifikacije, što će ipak djelomice ovisiti i o ishodu okršaja Češke i Gibraltara.

Prema Transfermarktu, Sørensen vrijedi 250 tisuća eura, a za reprezentaciju je upisao 24 nastupa i četiri pogotka. Ove sezone u dresu drugoligaškog Triglava u 11 utakmica ima tri gola, a igra desnog beka.

