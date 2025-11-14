Dalić priprema iznenađenje na Rujevici: Ovo je vjerojatni sastav za Farske otoke

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 20.45 sati na Rujevici igra pretposljednju utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.
Vatrenima treba jedan bod iz zadnje dvije kvalifikacijske utakmice protiv Farskih otoka (večeras) i Crne Gore (ponedjeljak).
Čak i u slučaju da oba puta upiše poraz, Hrvatska bi se vjerojatno plasirala na prvenstvo jer bi drugoplasirana Češka svakako morala nadoknaditi razliku od čak 15 golova koliko je bolja gol-razlika Vatrenih.
Naravno, izbornik Zlatko Dalić o porazu ne razmišlja, najavio je da Vatreni idu po sve bodove.
Još prije nekoliko dana najavio je i da će protiv Farskih otoka krenuti u formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji i kako će jedan od njih biti mladi Luka Vušković.
Ovako bi trebao izgledati sastav Hrvatske protiv Farskih otoka:
Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, P. Sučić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić – Kramarić, Matanović
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!