Stanišić: Znamo da ćemo imati ogromnu podršku, a Pašaliću sam odmah iza utakmice čestitao

Daniele Buffa via Guliver Images

Njemačku trese nogometna euforija, naše navijače pogotovo, kazao je za web-stranicu HNS-a s priprema u Rijeci hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić.

“Znam da neće biti jednostavno doći do ulaznica, ali isto tako znam da ćemo na EURU imati ogromnu podršku. Očekivanja? Najvažnije je da svi zdravi dočekamo prvenstvo, da, kao i uvijek, na terenu i van terena dišemo kao jedan i da damo svoj maksimum. U tom slučaju rezultat neće izostati”, kazao je Stanišić, koji je imao sezonu iz snova.

Na početku sezone došao je u Bayer Leverkusen na posudbu iz njemačkog giganta Bayerna da bi skupljao dragocjene minute i iskustvo igranja u jednoj od najboljih liga na svijetu, a njezin kraj dočekao kao jedan od heroja.“Apotekari” su prvi put u povijesti osvojili naslov njemačkog prvaka, a prije nekoliko dana ponijeli naslov osvajača njemačkog Kupa za “duplu krunu”. Mogla je biti i trostruka, ali Atalanta Marija Pašalića u finalu Europske lige jednostavno je bila bolja…

“Nije to bio naš dan, Atalanta je igrala odlično i zaslužila osvojiti Europsku ligu. Drago mi je zbog Marija, čestitao sam mu poslije utakmice. Bez obzira na sve, nemamo za čime žaliti, odigrali smo sjajnu sezonu na koju možemo biti itekako ponosni. Jesam li umoran? Sezona je bila naporna, igrali smo na tri fronta i skupili maksimalan broj utakmica pa je nemoguće ne biti malo umoran. Međutim, isplatio se sav taj umor”, kaže za hns.family Josip Stanišić, koji ni u snu nije mogao sanjati ovakav rasplet kad je na temelju jednogodišnjeg posudbenog ugovora postajao igrač Bayer Leverkusena.

“Kakva je to ludnica bila na terenu. Naši su navijači puno prije kraja utakmice bili na travnjaku ili uz sami rub travnjaka, spremni proslaviti povijesnu titulu njemačkog prvaka. Pa onda sama proslava… Neviđeno! Cijeli život sjećat ću se tih fantastičnih trenutaka i znati da sam bio dio povijesti. Zbog ove sezone svi smo mi igrači preko noći postali legende. Vjerujem da se ovakva sezona neće tako brzo ponoviti. Uostalom, tijekom sezone smo izgubili samo jednu utakmicu. To nije mala stvar. Ne postoji samo jedna formula. U cijeloj toj priči trebalo je, naravno, i jako puno sreće, ali uspjeli smo. Pritom je jako bitno istaknuti činjenicu da nitko u momčadi nije bio ozbiljnije ozlijeđen, izuzev Bonifacea koji je pauzirao tri mjeseca, a i svatko je od nas igrača, rekao bih, nadmašio samoga sebe. I to se vidjelo na terenu”, kazao je Stanišić koji ne zna gdje će igrati naredne sezone.

“Predstavnici Bayerna bili su u kontaktu sa mnom tijekom sezone, cijenim što su mi čestitali na uspjesima, što je lijepa gesta na kojoj im zahvaljujem. Moja budućnost? Ugovor o posudbi mi je istekao, igrač sam Bayerna, i to je sve što u ovom trenutku mogu reći na tu temu”.