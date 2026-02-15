Redknapp dao savjet Tudoru: ‘Neka napravi ono što sam ja Modriću i Baleu’

Podijeli :

Igor Tudor i službeno je preuzeo klupu Tottenhama do kraja ove sezone.

Legendarni engleski trener Harry Redknapp vodio je Spurse od 2008. do 2012. te u klubu surađivao sa Stipom Pletikosom, Vedranom Ćorlukom, Lukom Modrićem i Nikom Kranjčarom. Redknapp za The Sun piše što Tudor treba odmah napraviti:

“Ubrizgati prijeko potrebno samopouzdanje Tottenhamovim igračima bit će najveći zadatak za privremenog trenera Igora Tudora kada prvi put uđe u svlačionicu i upozna momčad. Spursi imaju sve preduvjete za uspjeh – vrhunski stadion i trening centar – ali unutar kluba trenutačno nitko nema vjeru da mogu napasti velike trofeje.

Za sada treba zaboraviti priču o slavi. Tottenham se bori pri dnu ljestvice, a ovi igrači nisu dovedeni da bi se borili za ostanak u ligi. Ipak, svi bi trebali biti sposobni odraditi osnove i zasukati rukave kako bi klub, koji je 16. na tablici i samo pet bodova iznad zone ispadanja, doveli na sigurno.

Poruka za Tudora sada je slična onoj koju sam i sam koristio kada sam 2008. došao na White Hart Lane. Imali smo fantastične igrače čije je samopouzdanje bilo na dnu nakon što u prvih osam prvenstvenih utakmica nismo ostvarili nijednu pobjedu.

Prvo što sam napravio bilo je podizanje morala Luki Modriću i Garethu Baleu te podsjećanje koliko su dobri, kakvu kvalitetu imaju i što mogu napraviti protivnicima. Morao sam učiniti da Modrić zaista povjeruje kako u tom trenutku nema boljeg igrača od njega u Premier ligi. I sve je krenulo od vjere.

Igrači se ne smiju sramiti raditi, trčati za svakom loptom i, kad je izgube, nastaviti juriti i pritiskati. Trenutačno postoji veliki jaz između navijača i kluba – zato mnogi na tribinama zazivaju povratak Mauricija Pochettina.

No dajte igračima vjeru da se mogu nositi s protivnicima i raspoloženje navijača počet će se mijenjati. Ako navijači vide trud, borbenost i karakter, podržat će Tudora do kraja. Jedno što Hrvat ne smije napraviti jest ući u svlačionicu, razbijati šalice i vikati na igrače da se saberu.

Kao skupina već su na dnu i uvijek sam vjerovao da igrači bolje reagiraju na podršku i poticaj. Čak i ako je s ovom momčadi teško raditi, to su igrači koje Tudor mora koristiti do kraja sezone. S njima mora raditi, a ne protiv njih. Velika čistka definitivno je potrebna na ljeto – i to ne samo među igračima. I strukturu u vrhu kluba treba ozbiljno preispitati.

Tottenham je možda prošle godine osvojio Europsku ligu, ali puno je lakše osvojiti kup nego se konstantno boriti u Premier ligi, a u tom segmentu, kroz niz trenera, klub nije uspio. To znači da su problemi dublji od same svlačionice. Tudor će morati riješiti i neke pojedinačne situacije, a posebno onu s kapetanom Cristianom Romerom.

Ne može mu se oduzeti kapetanska traka, koliko god to izgledalo kao jednostavno rješenje. Ako mu je oduzmeš, izgubit ćeš ga od prvog dana. Kratkoročno, treba ti na svojoj strani, ali mora se obaviti iskren razgovor o njegovoj nedisciplini.

Svi vidimo da ima kvalitetu, ali Tudor ga mora pozvati na razgovor i jasno mu reći koliko je potreban momčadi na terenu. Argentinski stoper sigurno zna da mu reputacija polako nestaje sa svakim lošim i ishitrenim startom koji završava novom suspenzijom. Samo on to može promijeniti, a trener ga mora podržati u tome.

Dobar primjer za Romera i ostatak momčadi je 19-godišnji veznjak Archie Gray. Za mene je prošle sezone bio igrač godine u Tottenhamu i pruža dobre partije gdje god ga postaviš. On je budući kapetan kluba i svi bi se trebali ugledati na njega.

Pokazuje predanost, želju i energiju bilo da igra na desnom beku, stoperu ili u veznom redu. Mladi igrači u Tottenhamu, poput Graya i Lucasa Bergvalla, predugo su svojim pristupom zasjenjivali lidere u momčadi i vrijeme je da ih stariji slijede.

Tudora bi možda mogla uplašiti činjenica da mu je prva utakmica derbi s Arsenalom, ali to može biti i idealna prilika. U takvoj situaciji ni trener ni igrači nemaju što izgubiti. Kada je momčad u problemima kao Tottenham sada, utakmica u kojoj si autsajder može sve promijeniti.

Moja druga utakmica 2008. bila je protiv Arsenala – i odigrali smo 4:4 na Highburyju nakon što smo dvije minute prije kraja gubili 4:2. Kad postoji vjera, u takvoj utakmici sve je moguće.”