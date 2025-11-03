Rebić ima problema sa skočnim zglobom, čeka se pregled

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajdukov napadač odigrao je 69 minuta u Koprivnici, ali igru je napustio s bolnim izrazom lica nakon što mu je prethodno na travnjaku ukazivana liječnička pomoć

Rebić je u Koprivnici odigrao veći dio susreta, iz igre je izašao u 69. minuti kada ga je zamijenio Bamba.

Marko Livaja već je nekoliko tjedana izvan stroja, a slična bi sudbina mogla zadesiti još jednog bivšeg člana Vatrenih. Ante Rebić je u SHNL-u ove sezone upisao osam nastupa za Bijele, a pritom je postigao jedan pogodak upisavši i jednu asistenciju. Ukupno ima 11 utakmica u dresu Hajduka, s tim da je posljedjih šest utakmica imao ulogu startera. Zanimljivo je da se Rebić ozljedio i na prvoj utakmici sa Belupom na Poljudu nakon čega je imao stanku od dvije utakmice