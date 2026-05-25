Daliću se odazvala devetorica Vatrenih na okupljanje, dvojac se odrekao slobodnih dana

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Kreće akcija - Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić prvu skupinu reprezentativaca, njih devetoricu, dočekao je u ponedjeljak u zagrebačkom hotelu Sheraton.

POVEZANO Fruk potvrdio da ide iz Rijeke: ‘Jako se puno radi na transferu’

Na prvu Dalićevu prozivku odazvali su se Livaković, Kotarski, Erlić, Vušković, Jakić, Fruk, Perišić, Kramarić i Matanović. Do 29. svibnja treba stići i ostalih 17 igrača.

Igrači hrvatskih klubova, Dinama (Livaković) i Rijeke (Fruk), tako su se odmah nakon posljednjeg HNL kola stavili Daliću na raspolaganje.

Prvi trening Dalić je odredio odmah za ponedjeljak u 19 sati, a drugi će biti u utorak u 18. Do 29. svibnja trebaju se odazvati još Pandur, Stanišić, Ćaleta-Car, Pongračić, Gvardiol, Modrić, Kovačić, Mario i Marco Pašalić, Moro, Petar i Luka Sučić, Musa, Vlašić, Budimir, Baturina i Šutalo. Tako bi u petak svi trebali biti na treningu.

Prva prijateljska utakmica je s Belgijom u utorak, 2. lipnja, u Rijeci.