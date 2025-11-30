VIDEO / Sudac poništio Mbappeu 22. gol sezone za Real, a onda je Livakovićeva Girona povela

Podijeli :

Real Madrid u sklopu 14. kola španjolske La Lige gostuje u Kataloniji kod Girone te se muče u prvom dijelu. Činilo se da je Kylian Mbappe u 40. minuti zabio za vodstvo, ali sudac je nakon VAR provjere utvrdio da je Francuz igrao rukom. Samo pet minuta kasnije Girona Dominika Livakovića je šokantno povela preko Azzedinea Ounahija te je na predah otišla s vodstvom 1:0.

