Ancelotti: Sutra se opraštamo od legende, teško ćemo ga zamijeniti

Podijeli :

xVicentexVidalxFernandezx via Guliver

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti naklonio se njemačkom veznjaku Toniju Kroosu koji se nakon Eura oprašta od igračke karijere.

Ikona Bayerna, Njemačke i Reala osvojio je po tri njemačka prvenstva i kupa te jednu Ligu prvaka s Bayernom, svjetski naslov s Njemačkom, dok je u Realu uzeo po četiri La Lige i Lige prvaka. Na konferenciji za medije pred utakmicu zadnjeg kola La Lige u subotu na Bernabeuu protiv Betisa, Kroosu se naklonio i Ancelotti.

“Ovo je bila fantastična sezona i na njenom kraju sutra se opraštamo od legende. Pričao sam s Kroosom, ali on je čvrsto odlučio umiroviti se dok je na vrhu. Poštujem to, on ima muda. Jako teško ćemo naći zamjenu za njega. On je fantastičan veznjak jedinstvenih dodavanja, jedan od najboljih u povijesti. No, kod njega nema suza ni žaljenja zbog umirovljenja. Znate, on je Nijemac”, rekao je trener Kraljeva.