Real Madrid preokretom protiv Paris FC-a došao na korak od El Clasica u Ligi prvaka

(AP Photo/Manu Fernandez) via Guliver Image

Nogometašice Real Madrida su u prvoj utakmici osmine finala Lige prvakinja slavile na teškom gostovanju u Parizu. Protiv Paris FC-a su gubile s 1:0, ali su na kraju slavile s 3:2.

Već u 10. minuti je pariška momčad došla u vodstvo golom Slovenke Kaje Korosec. Međutim, do kraja poluvremena su Madriđanke preokrenule. Prvo je u 39. minuti za izjednačenje pogodila škotska nogometašica Caroline Weir da bi koncem prvog dijela Real Madrid preokrenuo golom Athenee del Castillo.

U drugom dijelu je na semaforu rezultat bio 2:1 za Real sve do 83. minute kada je Linda Caicedo pogodila za 3:1. Nije to bio posljednji pogodak na utakmici jer je u 89. minuti Maeline Mendy pogodila za 3:2 i dramu u posljednjim minutama susreta. Ipak, Madriđanke su sačuvale prednost te su slavile s 3:2.

Uzvrat je na rasporedu 18. veljače, a pobjednik ovog dvomeča igrat će protiv Barcelone, vodeće momčadi španjolske lige i prošlosezonske finalistice Lige prvakinja. U lisabonskom finalu 2025. godine ih je porazila ekipa Arsenala.