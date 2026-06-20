Real Madrid objavio izvanredno priopćenje o Oliseu

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Zadnjih dana su sve češće špekulacije o dolasku francuske zvijezde u Madrid.

Real Madrid objavio je službeno priopćenje u kojem je reagirao na medijske tvrdnje o mogućem interesu za krilnog igrača Bayern Münchena Michaela Olisea. Iz kluba su jasno poručili da nisu imali nikakav kontakt s francuskim nogometašem niti s njegovim predstavnicima, navodi se na službenim stranicama Reala.

U objavi se dodatno naglašava da između Reala i Olisea, njegovih agenata ili bilo koga iz njegova okruženja nije bilo ni direktnih ni posrednih razgovora. Klub je time odgovorio na sve češće navode u medijima koji su se pojavili posljednjih dana.

Ujedno, madridski velikan iskoristio je priopćenje kako bi istaknuo dobre odnose s Bayernom, naglašavajući dugogodišnje partnerstvo i međusobno poštovanje između dvaju klubova. Iz Reala su pritom izrazili nezadovoljstvo zbog širenja informacija koje smatraju neutemeljenima.

Dodaje se i kako su odnosi između klubova uvijek bili korektni i utemeljeni na povjerenju. Iz tog razloga Real smatra da se eventualni interes za igrače pod ugovorom treba rješavati isključivo kroz komunikaciju između klubova, u skladu s uobičajenom praksom i institucionalnim odnosima koji povezuju Real i Bayern.

Michael Olise procijenjen je na oko 150 milijuna eura, a u Bayern je stigao u ljeto 2024. iz Crystal Palacea. U dosadašnjem razdoblju za bavarski klub upisao je 42 pogotka i 54 asistencije u 107 nastupa, dok trenutno nastupa za francusku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.