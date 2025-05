Real je Viniciusu ponudio vrtoglav iznos samo da ostane s njima!? Španjolci otkrili detalje

Podijeli :

REUTERS/Nacho Doce via Guliver

Real Madrid je ponudio Viniciusu Junioru 100 milijuna eura za produženje ugovora do 2030. godine.

Klub vjeruje u brazilskog krilnog igrača i zadržat će ga sljedećih pet godina, javlja AS, dodajući da je sve dogovoreno i da se samo čeka Viniciusov potpis. To će se dogoditi nakon završetka španjolskog prvenstva, a prije početka Svjetskog klupskog prvenstva u Sjedinjenim Državama.

Brazilac ima ugovor s Realom do kraja lipnja 2027. Njegov agent, Federico Pena, “sklon je potpisivanju kratkih ugovora koji igračima omogućuju da budu gospodari vlastite sudbine”.

POVEZANO Real Madrid pred El Clasico objavio kompilaciju u kojoj prikazuju sve greške sudaca

Zato će Vinicius potpisati samo na tri dodatne godine. To mu je treći ugovor s klubom. “Prvi je bio onaj koji ga je povezao s Realom kada je imao 17 godina, a drugi kada je prvi put obnovio ugovor 2022. godine“, navodi se u otkrivanju detalja suradnje.

Vinicius je pristao na plaću od 75 milijuna eura tijekom pet sezona za produženje ugovora do 2022. godine. Prema tom ugovoru, zarađivao je prosječno 15 milijuna eura neto po sezoni. Sada se, s ovom novom obnovom, približava brojci od 20 milijuna neto godišnje.

U novom ugovoru postoje i značajni bonusi za ostvarene ciljeve. Dijele se na kolektivne, poput osvojenih trofeja, i individualne, koje uključuju postignute golove i nagrade poput Zlatne lopte ili nagrade The Best. Kad je primio nagradu The Best za 2024. godinu, ona mu je donijela dva milijuna eura uz postojeću plaću.

AS ističe da će se novi uvjeti primjenjivati ​​odmah nakon potpisivanja produžetka ugovora, a ne od datuma isteka njegovog trenutnog ugovora (2027.). Viniciusova plaća odmah raste s 15 na 20 milijuna eura po sezoni, što znači da će od sada do 2030. godine samo od ugovora s klubom zarađivati ​​100 milijuna eura nakon oporezivanja.

Već dugo se priča da su Saudijci Viniciusu ponudili milijardu eura na pet godina, ali očito je da su u slučaju Brazilca prevladali sportski motivi.