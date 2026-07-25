Real i PSG vode bitku za novu zvijezdu, Leipzig traži 130 milijuna eura

Podijeli :

(AP Photo/Matt Slocum) via Guliver Image

Real Madrid uključio se ozbiljno u borbu za jednog od najtraženijih mladih igrača Europe. Španjolski velikan postigao je usmeni dogovor s Yanom Diomandeom oko osobnih uvjeta, čime se izjednačio s Paris Saint-Germainom, koji je s igračem ranije također dogovorio suradnju.

Sada je glavni problem za oba kluba RB Leipzig. Njemački klub odbio je prvu Realovu ponudu vrijednu 90 milijuna eura plus 10 milijuna kroz bonuse te traži oko 130 milijuna eura, pri čemu želi veći dio iznosa u fiksnoj odšteti. Real priprema novu ponudu, dok je i PSG ponovno otvorio razgovore s Leipzigom.

VIDEO / Tri prekida, tri gola: Thun u izmiješanom sastavu slavio uoči dolaska na Maksimir Bayern bez zvijezda izgubio od trećeligaša, zaigrala dva hrvatska talenta

U utrci je ranije bio i Liverpool, koji je ponudio paket od 100 milijuna eura, ali je njegova ponuda odbijena nakon što je postalo jasno da Diomande preferira druge opcije.

19-godišnji reprezentativac Obale Bjelokosti iza sebe ima sjajnu sezonu. U dresu Leipziga upisao je 36 nastupa, postigao 13 pogodaka i dodao devet asistencija, a posebno je impresionirao u Bundesligi, gdje je proglašen najboljim debitantom sezone.

S obzirom na to da i Real i PSG imaju igračevu naklonost, konačna odluka sada je u rukama Leipziga, koji čeka ponudu koja će zadovoljiti njegove financijske zahtjeve.