Real bi prvoj momčadi mogao priključiti 19-godišnjaka plaćenog 100.000 eura

Nogometaši Real Madrida uoči gostovanja kod Celte u Vigu ima velike probleme u obrani. Zbog ozljeda i suspenzija treneru je na raspolaganju ostao samo jedan potpuno spreman seniorski stoper, pa bi priliku mogao dobiti Lamini Fati, 19-godišnji branič iz druge momčadi, koji bi tako mogao debitirati za prvu momčad.

Potvrđeno je da Alaba neće igrati u Vigu, dok je nastup Asencija pod znakom pitanja. Militão je i dalje ozlijeđen, a Huijsen je suspendiran zbog petog žutog kartona. Jedini potpuno spremni stoper prve momčadi je Rüdiger, dok se Asencio tek oporavlja od ozljede vrata.

Problemi su i u Castilli jer su ozlijeđeni Joan Martínez i Valdepeñas, što dodatno otvara prostor Laminiju Fatiju.

Fati je rođen u madridskoj četvrti Hortaleza, majka mu je iz Angole, a otac iz Gvineje Bisau. Ljevak je, visok 180 cm i uskoro puni 20 godina. U Realovu akademiju stigao je na Božić 2025. iz druge momčadi Leganésa za nešto više od 100.000 eura. Iako je prvo igrao za juniorsku momčad (Juvenil A), brzo je napredovao do Real Madrida C i potom Castille, gdje je ove sezone imao i uspone i padove.