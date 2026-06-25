Real aktivirao klauzulu za argentinskog veznjaka, Baturina ostao bez suigrača

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Real Madrid je u četvrtak, kako javlja Fabrizio Romano, aktivirao "buy back" klauzulu za argentinskog reprezentativca Nica Paza.

Mladi veznjak Argentine igra u Comu te je ove sezone oduševio svijet svojim igrama u Serie A. Talijanski klub sa sjevera Italije odveo je u Ligu prvaka prvi put u povijesti, a to nije prošlo nezapaženo. Njegovih 12 golova i šest asistencija natjerali su Real Madrid da aktivira klauzulu koju je ugradio u transfer kada su ga 2024. prodali za šest milijuna eura u Como.

Naime, Madriđani su aktivirali klauzulu po kojoj moraju platiti devet milijuna eura Comu kako bi ga vratili u Madrid. Nije to sve jer sada Como ima opciju prvokupa Nica Paza, ali će za to morati izdvojiti čak 60 milijuna.

Romano navodi kako će ostali klubovi za usluge 21-godišnjeg Argentinca morati platiti cifru veću od 60 milijuna eura.

Podsjećamo, Nico Paz je bio donedavni suigrač Martina Baturine u Comu te su njih dvojica bili glavni igrači pod paskom Cesca Fabregasa. Na ovom Svjetskom prvenstvu svijet više upoznaje hrvatskog igrača koji je oduševio u utakmici protiv Engleske i Paname.