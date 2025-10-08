Razmišljao je odustati od nogometa, ali sad se vratio i u reprezentaciju

Branič Real Madrida i brazilski reprezentativac Eder Militao razmišljao je o povlačenju iz nogometa prije povratka u momčad Brazila prvi put nakon oporavka od dvije ozljede prednjeg križnog ligamenta koje su ga držale izvan terena 438 dana.

Militao je uvršten u brazilsku reprezentaciju za prijateljske utakmice protiv Južne Koreje i Japana, koje će momčadi pod vodstvom Talijana Carla Ancelottija poslužiti kao pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026., na koje su se Brazilci plasirali osvojivši peto mjesto u južnoameričkim kvalifikacijama.

Ovaj 27-godišnji branič propustio je čak 94 utakmice koje je Real Madrid odigrao tijekom njegovog oporavka od dvije operacije – prve na lijevom koljenu 2023. te godinu dana poslije na desnom koljenu.

“Nakon druge ozljede mnogo mi je stvari prošlo kroz glavu. Razmišljao sam o odustajanju od nogometa, jer mi nije bilo lako, ali uz pomoć supruge, kćeri i suigrača, danas sam ovdje”, rekao je Militao na konferenciji za novinare u Seulu u srijedu.

Put povratka bio je sve samo ne gladak za 27-godišnjeg stopera.

“Bile su to teške dvije godine, s dvije vrlo komplicirane ozljede. S drugom se suočavate drugačije, jer već znate proces. Nije lako nositi se s tim. Morate biti jako vezani za svoju obitelj, za Boga… Odjednom ste kod kuće i ovisite o pomoći, o nekome drugome tko će raditi stvari za vas. Hvala Bogu, oporavio sam se od ozljeda i vratio se na vrhunsku razinu, što nije lako”, dodao je.

Militao se prvo vratio u dresu Real Madrida tijekom Svjetskog klupskog prvenstva u lipnju, a potom ga je i novi brazilski izbornik Carlo Ancelotti, koji ga je vodio i u Realu, odlučio vratiti na popis reprezentativaca.

“Vrijeme koje sam proveo s njim malo pomaže u odnosu. Puno razgovaramo, a on je tip koji dodaje vrijednost, ne samo meni već i cijeloj reprezentaciji“, rekao je Militao, koji je u Madrid došao 2019. iz Porta, stigavši godinu dana prije u Europu iz Sao Paula.

U novoj sezoni je u dresu Reala odigrao šest utakmica u punoj minutaži te prvo poluvrijeme u uvjerljivom porazu od najvećeg gradskog suparnika Atletica (2:5). Dvije utakmice je odgledao s klupe za pričuve, a u propustio je gostovanje u Ligi prvaka kod kazahstanskog Kairata, zbog lakše ozljede.

Za Brazil je nastupio u 35 utakmica te bio jedan od boljih igrača na Svjetskom prvenstvu 2022. Posljednju utakmicu u nacionalnom dresu odigrao je u srpnju prošle godine na Copa Americi, tijekom četvrtfinalnog poraza od Urugvaja (0-1).