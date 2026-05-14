Rakitić reagirao na glasine da odlazi iz Hajduka

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nije trebalo dugo čekati na Rakitićevu reakciju.

Posljednjih sati pojavile su se informacije da bi Ivan Rakitić na kraju sezone mogao napustiti HNK Hajduk Split i funkciju tehničkog direktora kluba.

Njemački Sky Sport objavio je kako bivši hrvatski reprezentativac navodno neće dugoročno ostati na Poljudu, iako s Hajdukom ima ugovor do 2028. godine. Spominjalo se da Rakitić već razmatra nastavak karijere izvan Hrvatske te da bi jedna od mogućnosti mogao biti povratak u Njemačku, gdje je godinama uspješno igrao za FC Schalke 04.

Navodno trenutno pohađa UEFA-in program za nogometne menadžere, ali je i spreman za ozbiljniji angažman u nekom klubu.

Međutim, popularni ‘Raketa’ brzo je odgovorio na glasine o odlasku s Poljuda. Uspješno ga je kontaktirao Dalmatinski portal za koji je poručio sljedeće:

“Svako malo i mene iznenade neki napisi o mojoj budućnosti. Jedino što zasad mogu službeno reći jest da ja nikakvu odluku nisam donio niti sam se o tome konzultirao s čelnicima Hajduka”, rekao je bivši član Vatrenih.

U Hajduk je stigao u ljeto 2024. kao igrač, a nakon jedne sezone zaključio je profesionalnu karijeru i prebacio se u upravljačku strukturu kluba. Od veljače funkciju tehničkog direktora obavlja bez naknade te je sudjelovao u realizaciji više transfera, pritom koristeći široku mrežu kontakata stečenih tijekom bogate igračke karijere.