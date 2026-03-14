Rakitić otkrio Modrićeve planove, evo gdje će igrati sljedeće sezone

Matthias Koch via Guliver Images

Luka Modrić i u 40. godini pokazuje sjajnu igru u dresu Milana, a Ivan Rakitić je otkrio više o budućnosti karijere kapetana Vatrenih.

Modrićev ugovor s Milanom vrijedi do završetka aktualne sezone, a uključuje i mogućnost produljenja suradnje za dodatnih godinu dana. Unatoč tome, već dulje vrijeme pojavljuju se nagađanja o njegovu mogućem povratku u Dinamo, klub iz kojeg je krenuo prema velikoj europskoj karijeri.

Ivan Rakitić nedavno je u Milanu sudjelovao na događaju kojem je prisustvovao i Luka Modrić, a tom je prilikom dao izjavu koja je privukla veliku pažnju javnosti.

„Modrić će ostati u Milanu. Vjerujem da će njihova suradnja potrajati još dvije ili tri godine”, izjavio je Rakitić za La Gazzettu dello Sport, pritom naglasivši da očekuje kako će Modrić još dugo igrati na vrhunskoj razini.

U klubu su navodno spremni iskoristiti opciju i produžiti mu ugovor za iduću sezonu, ali konačna odluka ipak bi trebala ovisiti o samom Modriću. Zlatan Ibrahimović, koji ima važan utjecaj u sportskom dijelu kluba, prema navodima ne želi povući taj potez bez Modrićeve izričite želje da ostane.