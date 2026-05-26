Radio je u Chelseaju, a sada postaje novi sportski direktor Osijeka?

Zandvliet se već oprostio od nizozemskog kluba, a uskoro bi trebao i službeno započeti mandat na Opus Areni. Navodno je posljednjih dana već boravio u Osijeku gdje se upoznavao sa stanjem u klubu i dogovarao detalje suradnje.

Novog sportskog direktora odmah čeka zahtjevan posao. Nakon završetka sezone nekoliko igrača napustilo je klub zbog isteka ugovora i posudbi, dok dio momčadi ulazi u posljednju godinu ugovora. Uz to, u svlačionici navodno postoji i određeno nezadovoljstvo pojedinih igrača.

Jedno od ključnih pitanja bit će i budućnost Tomislava Radotića te njegova stožera, dok će Zandvliet paralelno morati slagati momčad u uvjetima smanjenog budžeta.