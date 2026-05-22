Radotić: Obavio sam razgovor s predsjednikom, ne znam ostajem li u Osijeku

Osijek je u posljednjem kolu SuperSport HNL-a s 2:0 bio bolji od Slaven Belupa te je tako pobjedom okončao tmurnu sezonu u domaćem prvenstvu. Ostanak su izborili pod vodstvom Tomislava Radotića koji je nakon utakmice dao i svoj komentar.
“Tko je prošao kroz ovakve situacije, zna koliko je zahtjevno igrati i završiti sezonu. Netko je dao više, netko manje, ali nitko nije mogao biti imun. Završilo se na najbolji mogući način, a jesmo li nešto naučili, vidjet ćemo”, izjavio je Radotić pa dodao:
“Stvaraju se neki temelji za budućnost. Bila je ovo lijepa utakmica za kraj, stvorili smo puno prilika, odigrali bez primljenog gola i afirmirali velik broj mladih igrača. Ovome treba težiti i veliki je plus što smo uspjeli isprofilirati mlade unatoč ovakvoj sezoni. Ne mogu ne spomenuti Bubanju, koji sutra ide u drugi klub, ali od pristupa do ponašanja, kapa dolje.”
