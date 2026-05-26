Talijani: Ibrahimović i Allegri umalo su se potukli u restoranu, razlog je bizaran

Talijanski list Corriere della Sera pritom otkriva kako su odnosi unutar kluba mjesecima bili ozbiljno narušeni. Posebno se ističe sukob Allegrija i Zlatana Ibrahimovića, višeg savjetnika vlasnika, koji je navodno eskalirao tijekom sastanka u restoranu.

Rasprava je izbila zbog pitanja tko će iduće sezone biti treći vratar Milana, no bezazlena tema brzo je prerasla u žestoku svađu pred ostalim članovima uprave. Prema navodima talijanskih medija, Igli Tare morao ih je fizički razdvajati kako bi spriječio daljnju eskalaciju.

“Svađa između Allegrija i Ibrahimovića, koja vuče stare korijene, eskalirala je u restoranu. Furlani i Tare su bili prisutni, a Tare je morao fizički razdvojiti trenera i Šveđanina”, otkrila je novinarka Monica Colombo.

Dodatne podjele u klubu navodno su se vidjele i tijekom utakmice protiv Cagliarija, kada je nakon Milanova gola reagirao samo Tare, dok je ostatak vodstva ostao bez emocija. Talijanski mediji tvrde kako dio uprave nije bio oduševljen mogućnošću da eventualni plasman u Ligu prvaka spasi Allegrija i Tarea od otkaza.