PSG više od 10 godina nije ispao u ovoj fazi Kupa: Presudio im bivši igrač

Podijeli :

JulienxMattiax/xLexPictorium LePictorium_0322543 via Guliver Image

U ponedjeljak navečer odigrana je utakmica šesnaestine finala francuskog Kupa. Aktualni prvaci i najbolja momčad Europe Paris Saint Germain ugostio je svoje bliske susjede Paris FC. Domaćini su očekivali pobjedu, ali doživjeli su hladan tuš jer je Jonathan Ikone, njihov bivši igrač zabio za pobjedu Paris FC-a od 1:0.

U prvom poluvremenu gradskog derbija nije bilo pogodaka, a vrijedi spomenuti ulazaka Jonathana Ikonea u 40. minuti. Važno je to jer je ovoljetno pojačanje Paris FC-a u ranijoj fazi karijere igrao u PSG-u.

Pariški klub napustio je 2018. godine kada je prešao u Lille. 27-godišnji Francuz svoju je osvetu matičnom klubu režirao večeras jer je u 74. minuti zabio za 1:0.

Do kraja susreta nije bilo golova što je značilo da je Paris FC izbacio PSG s 1:0. Aktualnim osvajačima francuske Ligue 1, europskog Superkupa, Lige prvaka, FIFA Interkontinentalnog kupa i francuskog Kupa ovo je najranije ispadanje u Kupu još od 2014. godine kada su ispali od Montpelliera porazom od 2:1.