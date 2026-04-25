PSG rutinski iskoristio kiks Lensa i povećao prednost na vrhu

AP Photo/Mathieu Pattier via Guliver

Bez ikakvih problema nogometaši PSG-a su u 31. kolu francuske Ligue 1 pobijedili kod Angersa 3-0 čime su napravili važan posao prema obrani naslova prvaka.

S obzirom da je dan ranije Lens osvojio tek bod kod Bresta sada Parižani u odnosu na tog suparnika imaju šest bodova više.

PSG je kod Angersa poveo već u sedmoj minuti golom Kang Ina, a prema tri boda je i definitivno zakoračio krajem prvog i početkom drugog dijela.

Prvo je Mayulu u 39. minuti povećao na 2-0, dok je treći pogodak za PSG postigao Beraldo u 52. minuti. Posljednjih petnaest minuta PSG je odigrao s igračem manje zbog drugog žutog kartona Goncala Ramosa.