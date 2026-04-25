VIDEO / Neviđena glupost: U finalu Lige prvaka udario suparnika u glavu i zaradio crveni karton

Nevjerojatnu glupost napravio je branič saudijskog Al-Ahlija Zakaria Hawsawi u finalu Azijske Lige prvaka protiv japanske Machide, pri rezultatu 0:0 u 68. minuti.
Unatoč igraču manje, Al-Ahli je ipak stigao do naslova nakon produžetaka. Pogodak odluke postigao je Firas Al-Buraikan u 96. minuti, a asistenciju je upisao nekadašnji veznjak Milana Franck Kessie.
