PSG dobitnik prestižne nagrade, ali gubitnik derbija

Pamela Smith via Guliver

Europski prvak PSG doživio je prvi poraz sezone nakon što je u derbiju 5. kola Francuske lige izgubio kod Marseillea s 0-1.

Marseille je dobro započeo utakmicu i poveo je u petoj minuti kada je zabio Nayef Aguerd. Kasnije je pariška momčad imala više posjeda i više udaraca, ali nisu uspjeli probiti obranu domaćina, čiji je trener Roberto de Zerbi također isključen neposredno prije kraja utakmice.

PSG je iste večeri proglašen najboljim klubom na dodjeli nagrada Zlatne lopte.

Marseille je pobijedio po treći put i pomaknuo se na šesto mjesto ljestvice, dok je PSG drugi na ljestvici s 12 bodova, koliko imaju i vodeći Monaco te treće i četvrtoplasirani Lyon i Strasbourg.