Povijesni presedan na SP-u: Maroko zaigrao s 11 igrača rođenih izvan zemlje koju predstavljaju

Svi igrači koji su bili na terenu rođeni su u europskim ili sjevernoameričkim državama, ali su preko obiteljskih korijena izabrali nastupati za Maroko.

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U Španjolskoj su rođeni Achraf Hakimi, Ismael Saibari i Chadi Riad. U Francuskoj su rođeni Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi i El Mourabet. Iz Belgije dolaze Chemsdine Talbi i Bilal El Khannouss, u Nizozemskoj je rođen Noussair Mazraoui, a vratar Yassine Bono rođen je u Kanadi.