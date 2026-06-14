Povijesni presedan na SP-u: Maroko zaigrao s 11 igrača rođenih izvan zemlje koju predstavljaju

Maroko je u remiju protiv Brazila 1:1 ispisao zanimljivu stranicu povijesti svjetskih prvenstava.
Reprezentacija koja je već u Kataru 2022. postala prva afrička momčad u polufinalu Mundijala sada je postala prva reprezentacija u povijesti SP-a koja je u istom trenutku na terenu imala svih 11 igrača rođenih izvan zemlje koju predstavljaju.
Svi igrači koji su bili na terenu rođeni su u europskim ili sjevernoameričkim državama, ali su preko obiteljskih korijena izabrali nastupati za Maroko.
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U Španjolskoj su rođeni Achraf Hakimi, Ismael Saibari i Chadi Riad. U Francuskoj su rođeni Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi i El Mourabet. Iz Belgije dolaze Chemsdine Talbi i Bilal El Khannouss, u Nizozemskoj je rođen Noussair Mazraoui, a vratar Yassine Bono rođen je u Kanadi.
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