VIDEO / Inter bez Sučića u sastavu porazio Juventus

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U nastavku azijsko-australskog dijela priprema Inter je u Perthu s 2:1 porazio Juventus. Milanski je sastav poveo pogotkom Federica Dimarca u 20. minuti, prednost je povisio Andy Diouf u 62., a poraz Juvea ublažio je Francisco Conceicao u 85. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić nije bio u sastavu Intera, vratio se prije nekoliko dana iz Australije radi prinove u obitelji.

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