West Hamu prijeti ispadanje, ali i onda i ‘deložacija’ s Olimpijskog stadiona?

Richard Bowcott via Guliver

Prema mišljenju bivšeg veznjaka Tottenhama Jamieja O’Hare, West Ham United bi u slučaju ispadanja iz Premier lige trebao napustiti London Stadium.

Londonski klub nalazi se u vrlo teškoj situaciji – trenutačno je na 18. mjestu ljestvice, s četiri boda manje od zone spasa, a iza sebe ima izuzetno loš niz od osam prvenstvenih utakmica bez pobjede.

West Ham je u utorak navečer prekinuo niz od tri uzastopna poraza, ali ne i seriju bez pobjede, odigravši 2:2 protiv Brightona. Kapetan Jarrod Bowen doveo je domaće u vodstvo, no Danny Welbeck je brzo izjednačio. Lucas Paquetá je potom realizirao kazneni udarac za novo vodstvo West Hama, ali su gosti do boda stigli golom Joela Veltmana nakon kornera. Domaći su tražili prekršaj nad vratarom Alphonseom Areolom, no suci nisu promijenili odluku.

Taj remi znači da momčad Nuna Espírita Santa u posljednjih osam ligaških susreta ima četiri poraza i četiri remija. Otkako je portugalski stručnjak krajem rujna preuzeo klupu, West Ham u čak 14 prvenstvenih utakmica nije uspio sačuvati mrežu netaknutom.

Napetost oko kluba dodatno pojačavaju prosvjedi navijača usmjereni prema vlasniku Davidu Sullivanu i klupskoj upravi, koje smatraju odgovornima za loše transferne poteze nakon osvajanja Konferencijske lige 2023. godine. Dok se sve više sumnja u mogućnost opstanka, O’Hara smatra da bi preseljenje sa stadiona bilo svojevrsna kazna za klub.

U razgovoru za talkSPORT bio je vrlo izravan: „Što se događa s West Hamom? Izgledaju očajno.“ Nakon što je Jermaine Pennant istaknuo da bi London Stadium sa svojih 62.500 mjesta bio najveći stadion u Championshipu, O’Hara je dodao kako smatra da West Hamu u tom slučaju ne bi trebalo dopustiti da ondje igra: „Trebali bi se iseliti, možda dijeliti stadion s Leyton Orientom ili slično. Imati Olimpijski stadion u Championshipu jednostavno nije prihvatljivo. Ovdje su nastupali olimpijski pobjednici, a sada bi se gledao drugoligaški nogomet. West Ham se raspao i nisam uvjeren da se mogu izvući – mislim da su gotovi.“

Sličan stav iznio je i Pennant, naglasivši da konkurencija u borbi za opstanak izgleda stabilnije: „Dovoljno je pogledati momčadi oko njih. Nottingham Forest će se spasiti zahvaljujući domaćem terenu, a i Leeds ima svoje adute.“

West Ham u subotu gostuje kod Wolvesa, još jednog izravnog konkurenta u borbi za ostanak. Wolverhampton je u utorak osvojio prvi bod pod vodstvom novog trenera Roba Edwardsa, odigravši 1:1 s Manchester Unitedom. Nekoliko dana kasnije, West Ham na svom terenu dočekuje Nottingham Forest u susretu koji bi mogao imati presudan utjecaj na rasplet borbe za ostanak u ligi.