Vušković danas potpisuje za Brighton: Tottenham će na njemu zaraditi bogatstvo, a evo koliko će pripasti Hajduku

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Luka Vušković na korak je od realizacije velikog transfera u Brighton.

Prema informacijama insajdera Floriana Plettenberga, 19-godišnji hrvatski reprezentativac danas će obaviti liječnički pregled i potpisati petogodišnji ugovor s engleskim prvoligašem.

Brighton će za mladog stopera Tottenhamu platiti 53 milijuna eura, uz mogućih pet milijuna eura bonusa, dok će londonski klub zadržati i 20 posto od idućeg transfera.

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Vušković je u Tottenham stigao iz Hajduka u rekordnom transferu vrijednom 11 milijuna eura, ali za prvu momčad nije upisao službeni nastup.

Posljednje tri sezone proveo je na posudbama, a posebno je oduševio prošle sezone u Hamburgu, gdje se nametnuo kao jedan od najboljih mladih stopera u Njemačkoj.

🚨✍️ Today is Luka Vuskovic day at Brighton. Medical and the signing of his contract until 2031 are scheduled. Brighton’s dream signing is set to be finalised today. Transfer fee: around €53m fixed plus €5m in add-ons. Tottenham have also secured a 20% sell-on clause. The… pic.twitter.com/e3CrPe63Np — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 12, 2026

Plettenberg navodi da je Brighton mjesecima inzistirao na njegovu dolasku, unatoč tome što je Tottenham ranije odbijao njihove ponude. Engleski klub na kraju je uspio dovesti jednog od najtraženijih mladih braniča u Europi.

Od transfera će zaraditi i Hajduk, koji će kroz FIFA-in mehanizam solidarnosti uprihoditi oko 870 tisuća eura.